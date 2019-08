Organizadas do Manaus FC preparam festa para primeiro jogo da final

A Torcida Jovem Manaus preparou uma grande festa em sua sede, no bairro Betânia | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) entra em campo as 15h de domingo (11), no estádio Augusto Bauer, para o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, contra a equipe do Brusque (SC). Como o duelo é realizado na casa do adversário, os torcedores e simpatizantes do clube estão se organizando para transmitirem o primeiro duelo da final.

Por conta da falta de transmissões por canais televisivos da final inédita, às organizadas Gavirmãos e Torcida Jobim Manaus, cada uma em sua sede, preparam telões para o duelo, retransmitindo o sinal de uma Web TV.

As organizadas

A Torcida Jovem Manaus preparou uma grande festa em sua sede, localizado no bairro da Betânia, na Zona Sul de Manaus, na rua 5 de fevereiro, número 222.

No local, a torcida instalou telões em sua sede, para que os torcedores possam acompanhar o duelo, além de outras atrações na sede da organizada.

No domingo, a partir das 14h, a organizada espera os torcedores para fazerem a festa, em apoio ao clube amazonense. Interessados entrar pelos números (92) 99115-1792 ou (92) 99136-9633.

De acordo com os organizadores, a organizada espera todos para uma grande festa. “O local será aberto a todo o público, pedimos apenas que quem se deslocar a nossa festa, preferencialmente use a cor verde, padrão de nossa torcida.

Gavirmãos

Para as final contra o Brusque, a organizada preparou uma grande festa. Em parceria com o Esporte Manaus e a Manaus Society, a Gavirmãos preparou um evento especial, onde transmitirá o jogo de ida do Gavião, a ser realizado na nova sede da organizada, a partir das 13h, no Manaus society, localizado na avenida Autaz Mirim, próximo a bola do Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

No local, comidas e bebidas serão vendidas, além de uma programação especial, tais como a loja oficial da organizada e a bateria da mesma, prometendo animar a festa. De acordo com a organização, é preferível que quem for ao evento use branco.

O confronto

Na partida de ida, que acontece neste domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.