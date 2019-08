Após lesões, Patrick Borges se diz à disposição do Manaus para final

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima | Foto: Janailton falcão

Manaus - Jogar uma final é o sonho para qualquer jogador. Imagina então estar em campo em um título inédito? Mas, e se uma lesão inesperada atrapalhasse os planos e colocasse em risco a participação após ser titular grande parte de campanha?



O zagueiro Patrick Borges viveu isso a flor da pele. Após uma lesão, ao qual o atleta achou estar recuperado, uma infecção o tirou de combate contra Sobradinho e Juazeirense. Agora, com a proximidade da final, o atleta sonha em estar em campo. Confira o bate –papo:

A lesão

Após uma rotina de jogos, o corpo do atleta sentiu a sequência.. Enquanto se recuperava da lesão, um outro machucado colocou sua titularidade em risco. “A lesão me pegou de surpresa, por conta da alta carga que tive em cima dela enquanto me recuperava de outra lesão, o que me fez perder dois jogos decisivos do clube”, explicou o zagueiro.

Para ele, apesar de ter sido titular antes de se lesionar, ele não se vê com a vaga garantida para a grande final. “Voltei em boa hora, é trabalhar e fazer um bom jogo, para que possamos ser campeões brasileiros dentro da Arena da Amazônia, o que será um feito inédito. Apesar de ter sido titular enquanto estive a disposição, é aguardar a oportunidade e comemorar por estar disponível para o treinador Fajardo”, disse Patrick.

A final

Para o duelo decisivo contra o Brusque (SC) , o jogador se colocou a disposição do treinador. “Já estou a disposição da final, fazendo treinos fortes e prontos para ajudar. Temos 3 excelentes zagueiros e quem jogar estará servindo muito bem o Manaus”, revelou Borges.

Após perder os jogos por conta da lesão, o zagueiro contou que ter que ver o jogo fora de campo foi o mais difícil. “É difícil ficar fora de decisões. Dá muito mais ansiedade e agonia em não poder ajudar o grupo, apesar de confiarmos nos atletas que entram em campo pelo Manaus”, finalizou ele.

O confronto

Na partida de ida, que acontece neste domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.