Pivô do Corinthians e seleção brasileira, Douglas Nunes é assassinado

Segundo testemunhas, o jogador teria se envolvido em uma discussão dentro da boate | Foto: Divulgação

O jogador do Corinthians e da seleção brasileira, Douglas Nunes, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (11), em Erechim, município do Rio Grande do Sul. Segundo informações, o jovem foi baleado quando sai de um casa noturna. Horas antes, a vítima havia jogado a semifinal da Taça Brasil. A informação da morte, foi divulgada pelo site do Globo Esporte, na tarde desse domingo.



Ainda segundo a publicação, por conta da morte do jogador, a CBFS adiou a final da competição entre Atlântico e Carlos Barbosa. O jogo foi remarcado para a próxima terça-feira às 19h, com transmissão do SporTV2.

Segundo testemunhas, Douglas Nunes e outros jogadores teriam se envolvido em uma discussão dentro de uma boate na Avenida Sete de Setembro, na área central de Erechim.

Na saída da casa noturna, um carro se aproximou do grupo e fez os disparos. Douglas foi o único atingido.

O pivô ainda foi socorrido por oficiais do 7° Batalhão de Bombeiros Militares, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos tiros fugiu e está sendo procurado por policiais militares do 13° BPM.

Irmão do também pivô Betão, campeão mundial com a seleção brasileira em 2008, Douglas Nunes foi formado nas divisões de base do próprio Corinthians. No futsal adulto, ele atuou também por Orlândia e Kairat Almaty, do Cazaquistão, antes de retornar ao Parque São Jorge em 2017.

Em publicação numa rede social, o Corinthians lamentou a morte do jogador e desejou força aos familiares e amigos.