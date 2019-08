Fajardo faz reflexão sobre momento do Manaus FC

De acordo com Fajardo, apesar da boa campanha do Brusque, o treinador acredita que eles ainda não foram verdadeiramente testados. | Foto: Janailton falcão

Manaus - São as duas melhores campanhas da Série D. Manaus Futebol Clube e Brusque (SC) se enfrentam valendo o título do Campeonato Brasileiro da Série D a partir desse domingo (11), no estádio Augusto Bauer, às 15h, horário local.

Pensando na final, o treinador do inédito acesso, Wellington Fajardo, conversou com Portal Em Tempo sobre as preocupações que possui para o primeiro jogo da final, além de falar sobre lesões no time, fator recorrente nesta temporada.

A preparação

De acordo com Fajardo, apesar da boa campanha do Brusque, o treinador acredita que eles ainda não foram verdadeiramente testados. “Nós trabalharemos em cima do que vimos dos jogos deles em casa, onde estão invictos. Eles pegaram rivais com pouca intensidade e que agrediam pouco, o que não é característica do Manaus”, revelou.

Mesmo com toda a atenção que uma final merece, Fajardo acredita que o Manaus pode fazer um bom jogo na final. “Quando você não ataca o adversário, você não sai do campo de defesa, o que chama o adversário. Da mesma forma que estudamos eles, eles nos estudam. Vamos reforçar tudo que já foi passado para fazermos um bom jogo na final”, explicou.

As lesões

Por conta do elenco curto, o Manaus Futebol Clube sofreu com as lesões de jogadores importantes, como Igor, Rossini e Patrick Borges. Com todos recuperados, o treinador tem uma batata quente na mão.

“A questão de titularidade de é complicado, conosco dependendo das questões médicas e físicas de todos. Nosso time jogou e classificou bem, avaliando quem entrou e deu conta do recado, com ninguém sendo titular absoluto. Apesar dos desfalques, temos a melhor campanha, ou seja, quem entrou em campo, entrou bem”, argumentou o treinador.

Artilheiros

Hamilton, do Manaus e Pirambu, do Brusque, chegam a final com 6 gols cada e lutando pelo título de maior artilheiro. Para o treinador do clube amazonense, apesar da qualidade individual, apenas isso não basta aos atletas.

“Para um jogador ser artilheiro, é preciso que todo o time trabalhe bem. Os dois são grandes artilheiros, conosco precisando descobrir como parar o Pirambu, que é a minha maior preocupação para a final”, comentou.

De acordo com o treinador, apesar da qualidade dos atletas, os clubes sofrem com contratempos. “Jogador não é uma maquina, tem dias que jogam bem, tem dias que jogam mal. Números tem que ser respeitados e buscaremos analisar isso”, finalizou ele.

O confronto

Na partida de ida, que acontece neste domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.