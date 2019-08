Começa venda de ingresso para jogo entre Manaus FC e Brusque na Arena

A grande final da série D será na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta segunda-feita (12) a venda de ingressos para o jogo entre Manaus e Brusque, no próximo domingo, na Arena da Amazônia. Os bilhetes estarão disponíveis em 14 pontos em Manaus, com meia-entrada no valor de R$ 30,00. As entradas não são numeradas, idosos pagam meia e crianças até 12 anos entram gratuitamente.



A partida é válida pela final da Série D do Brasileiro e está marcada para o próximo domingo, às 15h. No jogo da ida, o Manaus empatou em 2 a 2, em Santa Catarina.

No dia do jogo, os ingressos serão disponibilizados apenas nas bilheterias da Arena da Amazônia. Durante a semana, os torcedores do Manaus arrecadarão doações de pacotes de balão, a serem utilizados nas arquibancadas pela torcida, nas cores branca, verde e preto. As doações podem ser feitas nos próprios locais da compra do ingresso.



Os pontos de venda são: Os Barés no Manauara shopping, Boutique do Torcedor na avenida Carvalho Leal, Estádio Ismael Benigno (Colina), Arena Amadeu Teixeira, nas lojas da rede Hiper Sports, Digo’s Sports e X Cases do Shopping Ponta Negra.

