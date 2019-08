'Fomos bem recepcionados em SC', dizem torcedores amazonenses

Lucas Rafael, Lucas Donato e Leonardo Cortez, respectivamente, durante o duelo inédito | Foto: Reprodução

Manaus - O Manaus Futebol Clube (Manaus FC) viajou 2.913 quilômetros para o primeiro jogo da final da Série D, contra a equipe do Brusque, no último domingo (11), e conseguiu um empate em 2x2, após chegar a perder por dois gols de diferença durante um apagão do clube no segundo tempo.

Além do clube amazonense, diversos torcedores do futebol local e membros da organizada embarcaram para o duelo, visando apoiar o Manaus FC na decisão.

Trio de amigos

Para o duelo decisivo, um trio de amigos embarcou para Santa Catarina para acompanhar o clube no jogo histórico da final. Após o título, eles falaram com exclusividade ao EM TEMPO sobre a experiência dessa final

O São Raimundo é a maior paixão de Lucas Rafael, 23 anos. Mas, como bom aficionado pelo futebol, o jovem aproveitou o bom momento do Manaus FC, que lhe rendeu uma experiência única. "A experiência foi boa, algo que eu não tinha tido ainda com um clube do Amazonas. Indico a todos que têm condições de fazer algo similar, pois vale muito a pena", explicou o torcedor.

Após o clima hostil do duelo contra o Caxias (RS), Rafael explicou a surpresa que teve na região. "Fomos recebidos da melhor forma possível. Temos muitos amazonenses e nortistas em Brusque, além de uma população extremamente simpática, alguns querendo, inclusive, a camisa do clube", revelou.

Trio de amigos foi pela primeira vez acompanhar o clube amazonense em outro estado | Foto: Reprodução

Lucas Donato viu na experiencia a chance de motivar o clube, com o apoio inesperado por conta do alto número de torcedores presentes. "Foi uma vivência impressionante, imagino que até para os jogadores, pois vimos a animação e alegria deles em nos ver no estádio, com eles vindo até nós no momento do gol", contou Donato.

Além do apoio ao clube, a experiência se deu de forma inédita. "Eu nunca havia acompanhando nenhum clube dessa maneira e, isso acontecendo em uma final, foi histórico e valeu a pena demais estar aqui", relatou o torcedor, por telefone, ainda na cidade catarinense.

Leonardo Cortez foi mais um a comentar sobre a excelente recepção que o trio teve em solo catarinense. "Eu achei bacana demais o tratamento que tivemos aqui, não sofremos nenhum problema. A vivência é única e recomendo demais a todos os torcedores", finalizou.