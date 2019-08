Vídeo: Manaus FC vende 8 mil ingressos da final em menos de 12 horas

Janailton Falcão | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Será histórico, sem sombra de dúvidas. Após abrir a venda de ingressos para a final do Campeonato Brasileiro da Série D, contra o Brusque, o Manaus anunciou, às 17h desta segunda-feira (12), que já foram vendidos 8.357 ingressos em menos de 24 horas, para o duelo de domingo (18), às 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Após colocar 44.121 no duelo contra o Caxias (RS), onde venceu por 3x0 e garantiu o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2020, o clube conta com o apoio da torcida para conquistar o título inédito.

No jogo seguinte, contra a Jacuipense, pouco mais de 15 mil torcedores foram apoiar o clube, com a Arena da Amazônia tendo a capacidade de público reduzida por conta de um show que ocorreria no local posteriormente.

Para a grande final, os mais de 44 mil lugares do estádio estarão disponíveis para a torcida amazonense, que promete fazer uma grande festa no local.

Ingressos

Após manter o ingresso em R$20 para os duelos contra Jacuipense (BA) e Caxias (RS), o clube anunciou os ingressos a R$30 para a grande final, visando fazer caixa para o clube pensando na Série C de 2020.

Confira alguns pontos de venda: Os Barés, no Manauara shopping; Boutique do Torcedor, na avenida Carvalho Leal; Estádio Ismael Benigno (Colina), no São Raimundo; Arena Amadeu Teixeira, no bairro Flores; nas lojas da rede Hiper Sports, Digo’s Sports e X Cases do Shopping Ponta Negra.

