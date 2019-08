'O melhor ainda está por vir', diz Rossini, atacante do Manaus FC

Craque dos gols decisivos, Rossini se vê fora do último jogo da temporada | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus sofreu um susto em território catarinense ao ver o Brusque abrir 2x0 pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, contando com a excelente partida de Rossini, que marcou 2 gols e empatou o jogo para o time amazonense. Após a partida, o atacante deu uma emocionada entrevista à imprensa.

Gratidão

Rossini, dedicou os dois gols ao pai, coroando o feriado do último domingo (11). "Pelo meu tamanho, fazer 2 gols de cabeça é fruto de um trabalho. Passei esse Dia dos Pais longe do meu pai e queria dedicar os gols para ele. Te amo pai, obrigado por tudo [sic]", comentou. Além disso, o atleta também comentou sobre o que espera para o final da temporada. "Dedico também a meus filhos e minha esposa, sem esquecer do grupo do Manaus. Creio que o melhor para o elenco e à torcida ainda está por vir", disse o atacante.

De fora da final

Herói dos gols decisivos (também marcou 2 contra o Caxias -RS, culminando no acesso), o atacante se vê fora do último jogo da temporada por conta de uma suspensão. "Não fica de jeito nenhuma frustração por ficar de fora da final. O grupo do Manaus é forte e quem entrar em campo dará o melhor de si e irá suprir a minha ausência, não é à toa que garantimos o acesso e estamos na final", explicou Rossini.

Mesmo com os gols decisivos, o jogador divide os créditos com o elenco. "Deus me coroou com gols decisivos em um fruto de um grupo como um todo. Só fico feliz por dar minha parcela de contribuição", relatou.

O jogo

Com o empate em 2x2, Rossini fez uma reflexão sobre o duelo. "Creio que a equipe fez um bom jogo, com um primeiro tempo muito seguro e equilibrado. Sofremos dois gols muito rápido, mas mostramos valor e buscamos o empate. Precisamos saber sofrer e nunca desistir. Tivemos chance de vencer, mas foi um grande resultado", finalizou.