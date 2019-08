Manaus FC perde dois destaques para jogo decisivo na Arena da Amazônia

Os dois artilheiros do Manaus FC ficarão fora da decisão inédita, em casa. | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O Manaus Futebol Clube foi heroico no último domingo (11), após buscar o empate contra o Brusque (SC), fora de casa, com os rivais tendo aberto 2x0 no placar, durante um apagão do time amazonense em partida válida pela final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Hamilton e Rossini entraram para o duelo pendurados, não podendo levar cartões amarelos ao longo da partida para estarem disponíveis para o duelo de volta, no próximo domingo (18), na Arena da Amazônia.

Os cartões

Aos 45 do primeiro tempo, o atacante Hamilton levou um amarelo juvenil, após chutar a bola para longe com o jogo parado. Com a advertência, o jogador cumprirá suspensão e ficará fora do duelo de volta.

Aos 12, Rossini foi punido por suposta simulação em jogada interpretativa dentro da área. Apesar do toque, o árbitro acreditou que o atacante estava tentando ludibriar, lhe mostrando cartão amarelo, que também o deixa fora da final.

O confronto

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.