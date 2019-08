Hortelã FC é campeão da 4ª Copa da Amizade do Jorge Teixeira

O campeonato promove a integração dos participantes por meio do esporte | Foto: Divulgação

Manaus - O time Hortelã FC conquistou o título da 4ª Copa da Amizade do bairro Jorge Teixeira após vencer a equipe do São Raimundo pelo placar de 4 a 1. As duas equipes finalistas fizeram um grande jogo na noite da última quinta-feira (8), na quadra poliesportiva do Divino , localizada na esquina das ruas 4 e Pantanal, na quarta etapa do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Com chance para os dois times, o Hortelã soube aproveitar a experiência de seus jogadores e levou a vitória para a comunidade João Paulo. O time campeão também teve o melhor goleiro da competição, Rodrigo Mota. Já o artilheiro da 4ª Copa da Amizade foi o jogador Jorge Luiz, que fez 26 gols pelo time River Texas, eliminado nas quartas de final da disputa.

O organizador do campeonato Ray Matos, de 26 anos, explicou que o torneio durou cerca de três meses e contou com 12 times, entre equipes convidadas e da comunidade.

Jorge Luiz, artilheiro do campeonato, e Rodrigo Mota, melhor goleiro da competição | Foto: Divulgação

"O objetivo foi expandir o campeonato para que tivesse mais notoriedade no bairro. Foi uma edição mais disputada, tivemos equipes e, desde o início, pela qualidade dos times não tinha favoritos. Todos os participantes se empenharam e venceu o melhor", disse.

Matos destacou, ainda, que com o desenvolvimento do projeto houve uma demanda e planeja criar a Copa da Amizade Feminina. "A ideia é realizar a primeira edição no final mês de setembro", informou.

Os interessados em participar ou ajudar na organização do campeonato, podem obter mais informações no perfil do Instagram @_raymatos .

O torneio

A Copa da Amizade acontece há dois anos. O evento foi idealizado como uma medida protetiva, devido a onda de violência e a insegurança que ocorrem nas organizações e disputas de outros campeonatos de bairro na cidade.

O campeonato promove a integração dos participantes por meio do esporte, além de beneficiar jovens que sofrem com a falta de espaço público de lazer na região.