Apenas a Arena e a Colina com venda de ingressos para jogo do ManausFC

Clube já vendeu 15 mil ingressos para a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - Será com casa cheia. Em publicação divulgada pelo clube do Manaus Futebol Clube (FC), na tarde desta terça-feira (13), por volta das 14h20, a assessoria da equipe informou que apenas o estádio da Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, ainda contam com ingressos para a final, com os 12 pontos físicos tendo sua carga esgotada.

Na manhã desta terça, o clube divulgou que 15 mil ingressos já haviam sido comprados por torcedores, pouco mais de 24 horas após as vendas terem início nos pontos físicos espalhados pela capital.

O confronto

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.

O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus, na Arena da Amazônia, valendo o título inédito para os clubes.