PcDs têm entrada gratuita em jogo da 'final' do Manaus FC na Arena

Estádios contam com locais exclusivos de pessoas com deficiência | Foto: Divulgação

Manaus - A Arena da Amazônia irá lotar para a final histórica do Campeonato Brasileiro da Série D. Em menos de 30 horas da abertura das vendas, 15 mil ingressos foram vendidos. Mas, poucos sabem que existem isenções e descontos para alguns torcedores que desejam acompanhar a final histórica.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), a gratuidade e o desconto são previstos por lei. "No caso, é a Lei de número 241 proclamada pela Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que decretou que em museus, cinema, eventos esportivos e outros, a pessoa com deficiência tem a entrada gratuita e o acompanhante tem desconto de 50% no valor do ingresso cobrado", explicou a assessoria.

Para a assessoria, a necessidade de divulgar a gratuidade apareceu após inúmeros questionamentos. "Começaram a cobrar nas redes sociais da Secretária. Mas, não somos um órgão fiscalizador, cabendo ao Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (PROCON/AM) averiguar se as gratuidades e descontos estão sendo aplicados", argumentou.

Apesar de não ser uma atribuição da Secretária, a assessoria do órgão comentou que tomou as devidas providências. "Apesar de caber ao Procon averiguar, pedimos uma reunião com os dirigentes do Manaus Futebol Clube, que informaram não saber da existência da lei, conosco apresentando a eles e os membros garantindo o cumprimento da lei", revelou.

Como adquirir

Para a final, a pessoa com deficiência não necessita adquirir o ingresso físico, apenas indo ao jogo e conseguindo a sua liberação na bilheteira do evento.

No caso do acompanhante, é necessária a presença da pessoa com deficiência, em conjunto com alguma comprovação da deficiência (laudo médico, carteirinha de associação ou Passe Livre da Prefeitura e Passe Legal, do Governo do Estado.