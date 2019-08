Atenção torcedor! Manaus FC lança 'ingresso VIP' para final na Arena

A novidade foi divulgada nas redes sociais do clube, na tarde desta terça-feira (13) | Foto: Reprodução

Manaus - O Manaus Futebol Clube (Manaus FC) segue buscando formas de fazer 'caixa' pensando no Campeonato Brasileiro da Série D. Dessa vez, o clube divulgou um setor exclusivo destinado aos que comprarem o ''Ingresso VIP''.

O time separou um setor especial, localizado abaixo da tribuna de imprensa, nomeado de "Área Magistral Yara", que, segundo o clube, oferece uma vista única para o duelo, além de proporcionar refrigerante e água aos que possuem o ''Tururi'', que será a identificação dos torcedores no ''setor VIP''.

Após passar por dificuldades financeiras na Série D, chegando a sofrer com salários atrasados, o clube realizou diversas campanhas para arrecadações financeiras, esperando por as contas em dias para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

Setor exclusivo que será destinado aos torcedores que adquirirem o ''Ingresso VIP'' | Foto: Reprodução

A entrega dos tururis será realizada na sexta-feira (16) e no sábado (17), com o ingresso podendo ser adquirido apenas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, ao custo de R$100.

O confronto

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.

O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus, valendo o título inédito para os clubes.