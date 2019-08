Clube confirma contratação do goleiro Bruno, ex-Flamengo

O Poços de Caldas FC confirmou a contratação do goleiro Bruno , ex-jogador do Flamengo. Segundo o presidente do clube, Paulo César da Silva, o jogador deve ser apresentado já nos próximos dias e vai se juntar ao elenco para iniciar a preparação da terceira divisão do Campeonato Mineiro, que começa no segundo semestre do ano que vem.

A informação da contratação foi divulgada inicialmente pelo 'Jornal Mantiqueira', de Poços de Caldas.

Bruno ainda precisa de uma permissão da Justiça para poder se mudar e treinar em Poços. O jogador cumpre regime semiaberto pelo homicídio de Eliza Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho, Bruninho.

Bruno saiu da prisão há cerca de um mês e vem mantendo uma vida discreta em Varginha.