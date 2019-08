Futebol e cerveja gelada? Manaus FC anuncia acordo com Itaipava

Clube divulgou nas redes sociais o acerto com a marca de cervejas | Foto: Reprodução

Manaus - O Manaus Futebol Clube (Manaus FC) divulgou nesta quarta-feira (14), em suas redes sociais, um acordo com a empresa de cervejas Itaipava. Na publicação, o clube informou que a marca de cervejas será a bebida oficial da equipe no duelo decisivo, contra o Brusque, às 15 horas, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além disso, o clube anunciou a parceira da marca de cervejas com o "Manaus Show", novidade do Manaus Futebol Clube, que será divulgada em breve, de acordo com a assessoria do clube amazonense.

O confronto

Na partida, que acontece no domingo, na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que vale o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.