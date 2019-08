Manaus FC intensifica preparação para duelo decisivo contra o Brusque

O duelo será no domingo (18), valendo o título inédito da Série D | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Pensando no duelo decisivo contra o Brusque (SC), a equipe do Manaus Futebol Clube (FC) intensificou a rotina de treinos buscando a melhor preparação física para o jogo, que pode render um título inédito aos amazonenses.

Para os treinos, o clube escolheu o estádio Carlos Zamith para realizar a preparação nesta semana, com começo na quarta e fim na sexta, todos às 15h. Já no sábado (17), a equipe ainda estuda local e horário para os treinamentos.

Tirando o treino de quarta, as atividades serão abertas apenas 15 minutos para a imprensa e posteriormente, fechadas, pois o treinador do Manaus FC não conta com Rossini e Hamilton, suspensos, tendo que montar o quebra cabeça sem eles.

O confronto

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.

O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus, na Arena da Amazônia, valendo o título inédito para os clubes.