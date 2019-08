Calor: previsão é de 32ºC na hora da final entre Manaus FC e Brusque

Clube tentará título inédito no domingo (18), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Manaus Futebol Clube e Brusque (SC) farão a última partida do Campeonato Brasileiro da Série D no próximo domingo (18), valendo o título inédito do Campeonato Brasileiro da Série D. Para a partida, o Manaus terá um forte aliado: O calor costumeiro do Norte do país.

De acordo com sites especializados em clima, no horário do duelo os termômetros da capital amazonense estarão marcando 32º C, nada demais para os já acostumados amazonenses, mas que pode fazer uma enorme diferença aos sulistas. Vale lembrar que no jogo de ida da final, o Manaus teve o frio de 20º jogando a favor do time da casa, no estádio Augusto Bauer, na cidade Brusque, em Santa Catarina.

Após sofrer contra Caxias (RS) e Brusque (SC), onde encarou 3º e 20º, respectivamente, o Manaus volta para casa, impulsionado pelo calor amazônico, para buscar a vitória e o título inédito para o Estado.

O confronto

Com o placar do jogo de ida empatado em 2x2, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis.

O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus, na Arena da Amazônia.