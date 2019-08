Penarol do Amazonas organiza caravana para jogo do Manaus FC

Manaus - O jogo do Manaus FC contra a equipe do Brusque será uma final histórica, o que faz com que os amazonenses queiram estar na Arena da Amazônia, no domingo (18), para ver a conquista título inédito. Assim, nem torcedores de rivais querem ficar de fora. Os apaixonados pelo Penarol (AM), de Itacoatiara (município distante 270 quilômetros de manaus), organizam uma caravana para a partida decisiva.

A ação foi divulgada nas redes sociais do clube ofertando vagas para a carreata com destino ao duelo decisivo, pelo valor de R$100, já incluso as passagens de ida e volta, além do valor do ingresso, com previsão de partida da cidade às 8h, saindo da sede do clube. De acordo com a organização, são 32 vagas ofertadas no ônibus do Penarol.

Aos interessados, falar com o organizador do evento, Juka Bala, por meio do número: (92) 99361-4535, que está responsável pelo translado dos torcedores que optarem pelo serviço.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo, na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional inédito. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.