Manaus anuncia fim dos ingressos de arquibancada para final da Série D

Manaus - O Manaus Futebol Clube segue fazendo história na Série D. Após vender 30 mil ingressos em 3 dias, o clube anunciou o fim dos ingressos para a arquibancada, esgotando a carga disponível.

Agora, para o duelo histórico, restam apenas os locais da arquibancada VIP, lançada pelo clube nas redes sociais ao valor de R$100, dando direito a refrigerante e água de graça, um local exclusivo para o duelo e uma camisa personalizadas.

Após os históricos 44.121 torcedores presentes na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no duelo contra o Caxias (RS), onde a equipe amazonense venceu por 3 x 0 e garantiu o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2020, o Manaus vem contando com o apoio da torcida em busca do título inédito para o clube e para o Amazonas.

No último jogo em casa, contra a Jacuipense, pouco mais de 15 mil torcedores foram apoiar o clube, com a Arena da Amazônia tendo a capacidade de público reduzida por conta de um show que ocorreria no local posteriormente.

Para a grande final, os mais de 44 mil lugares do estádio estarão disponíveis para a torcida amazonense, que promete fazer uma grande festa no local.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.