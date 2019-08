Final da Série D entre Manaus e Brusque será transmitida em TV aberta

TV amazonense anunciou transmissão exclusiva da final, no próximo domingo (18) | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube segue quebrando barreiras. Após os 44.121 mil torcedores presentes no duelo contra o Caxias do Sul (RS) e esgotar os ingressos para a final histórica contra a equipe do Brusque (SC), no próximo domingo, o clube será alvo de transmissão inédita. A Band Amazonas anunciou, na manhã desta quinta (15), que fará a transmissão exclusiva do duelo, que será realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.



A transmissão, de acordo com as redes sociais da emissora, começará na hora do duelo, a partir das 15h, horário local. O aplicativo MyCujoo, que fez a cobertura exclusiva de transmissão ao longo da Série D, de acordo com informações, retransmitirá o sinal da emissora para todo o país e mundo, para os que não tiverem acesso ao sinal da Band Amazonas.

Aos interessados em assistirem a transmissão televisiva, procurar pelo canal 13.01 na TV aberta, canal 22 na NET, 13 na SKY ou pelo site

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.