Vídeo: Manaus FC adverte sobre venda de ingressos falsos para jogo

Clube anunciou que golpes estão sendo aplicados para a grande final, informando os que compram de terceiros | Foto: Matheus Valério

Manaus - Ninguém quer ficar de fora da final histórica entre Manaus Futebol Clube e Brusque (SC), que será disputada valendo o título inédito do Campeonato Brasileiro da Série D, no próximo domingo (18). E, com o clube anunciando que os ingressos para as arquibancadas se esgotaram, restou aos amazonenses recorrerem aos cambistas, que compraram diversos ingressos, de acordo com denúncias.

O encerramento de ingressos abriu mão para golpes, que já vêm ocorrendo. De acordo com as redes sociais do clube, estão sendo detectadas fraudes em ingressos duplicados e falsificados vendidos por terceiros.

Na postagem, o clube fez o lembrete de que todos os ingressos são validados por leitura óptica, que verifica a autenticidade do ingresso e posteriormente, gera a liberação da cancela para a entrada no estádio.

O clube finalizou afirmando que os ''Ingressos VIPs'', promoção lançada pelo clube para um setor privado, que dá direito a refrigerante e água à vontade, além de uma camisa personalizada, ainda estão disponíveis na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo