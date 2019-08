Manaus FC promove encontro de jogadores com torcedores antes de final

Torcida compareceu em peso nos últimos jogos, sendo o 12º jogador do Manaus FC | Foto: Reprodução

Com a alta procura do público para os jogos do Manaus Futebol Clube (Manaus FC), o time resolveu retribuir o carinho e promove um encontro, nesta sexta-feira (16), entre torcedores e jogadores no Manauara Shopping, a partir das 16h, na praça de alimentação.

No evento, estarão presentes para o encontro, com os torcedores, os atletas Hamilton e Rossini, que estão suspensos da final por conta de cartões amarelos, para uma tarde de autógrafos e fotografias.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.