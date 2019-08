Fora da final, atacante Hamilton abre o coração sobre o Manaus FC

O craque teve um papo descontraído com o EM TEMPO na última quarta-feira (14) | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - Quem acompanha o futebol amazonense sabe que Hamilton não é muito chegado aos microfones. Mas, após o inédito acesso do Manaus Futebol Clube (Manaus FC) para a Série C do Brasileirão de 2020, o atacante tem tentado driblar a timidez, muito por conta da idolatria da torcida que lhe rendeu a alta procura por entrevistas exclusivas.

Com tamanho sucesso, que lhe rendeu até uma bandeira na torcida organizada do clube, o atleta abriu o coração, em entrevista exclusiva esta semana ao Portal EM TEMPO, e falou sobre a carreira, os tempos de goleiro, se fica para a Série C e a atual temporada como artilheiro. Confira abaixo:

Os anos vitoriosos

São três campeonatos amazonenses e um acesso inédito. Nada que tire a humildade do atacante. "A passagem vitoriosa não é só minha, é uma conquista do time como um todo. Estou muito feliz pelo momento que vivo em minha carreira", enfatizou Hamilton.

O craque com o time, com quem divide os méritos da boa fase | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

O goleiro

Hamilton era goleiro do Fast antes de sumir e depois reaparecer, já como atacante, no Manaus FC. Ele explica o processo de transição. "Oportunidade foi o que me fez mudar, pois não vinha jogando no Fast. Parti para jogos amadorres na cidade, já como atacante, e me chamaram pra fazer um teste no Manaus, onde fui aprovado", revelou.

Ainda como goleiro do Fast Clube, antes de virar o artilheiro do Manaus FC | Foto: Reprodução

Sonho

Muitos jogadores tem a Copa do Mundo, a Champions League ou a Europa como sonho. O artilheiro do Manaus deseja apenas seguir com a felicidade. "Meu maior sonho é ser feliz, como estou sendo no Manaus, jogando meu futebol e contribuindo", explicou Hamilton.

A artilharia perdida

Hamilton tinha seis gols na Série D até o início da final, com dois jogos para ultrapassar o rival Pirambu, do Brusque. Questionado se havia pensando nisso após levar o amarelo que o tira do jogo decisivo, ele negou. "No jogo, quando estamos em campo, nos jogadores só pensamos um ajudar a equipe", enfatizou.

Após 6 gols na Série D, atacante viu a artilharia escapar | Foto: Lucas Silva

O último jogo da temporada

O atleta, mesmo fora da final decisiva, segue esperançoso com o resultado positivo. "Nosso pensamento segue sendo de que podemos sair campeões, acredito demais na minha equipe", comentou o craque.

A idolatria

Os gols e títulos renderam a Hamilton enorme idolatria dos amazonenses. Até mesmo um bandeirão foi feito em homenagem ao craque, que responde com gratidão. "Sobre todo esse apoio, fico feliz, pois é um bom trabalho sendo feito".

Hamilton, durante treinamento do Manaus FC | Foto: Lucas Silva

Série C

Apesar de toda a idolatria conquistada, o atacante não sabe se fica para a disputa da inédita Série C. "Ainda não sei se fico no clube para o ano que vem, quando o Manaus disputará a Série C", finalizou. Aos amazonenses, resta aguardar.