Manaus FC fecha com mais três patrocínios para final da Série D

Patrocinadores do Manaus FC para a grande decisão da Série D | Foto: Arte: Desirée Souza

Manaus - O Manaus Futebol Clube aproveita o momento histórico vivido para fazer caixa pensando no Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. Após passar por dificuldades financeiras ao longo da Série D de 2019, o time agora surfa na onda do acesso inédito.

Após anunciar um acordo com uma marca de cerveja Itaipava, na última quarta (14), o Manaus Futebol Clube anunciou nesta quinta-feira (15) o contrato com outras três empresas: RD Engenharia, PneuForte e Shop do Pé. Até o momento o patrocínio será pontual apenas para a grande final. Os valores dos acordos não foram divulgados.

O time, que tem folha mensal de R$160 mil, chegou a ter salários em atraso ao longo da competição, tendo, inclusive, que recorrer à venda de rifas em semáforos para pagar as contas. Agora busca arrumar a casa com premiações e novos patrocinadores.

Para o presidente de honra do clube, Luis Mitoso, a situação financeira deve normalizar com a boa fase. “A situação financeira do Manaus FC, nesta temporada, deve se estabilizar ao chegarmos na final da Série D do Brasileirão, com as premiações que serão oferecidas às equipes”, disse o presidente.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.