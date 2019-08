Flamengo desiste da contratação de Mario Balotelli

O Flamengo desistiu da contratação de Mario Balotelli. Em breve nota publicada em seu site oficial, o clube anunciou que, após dois dias de reuniões, chegou a decisão com os representantes do atleta.“

O Clube de Regatas do Flamengo , o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerra nesta nesta quinta-feira, (15), as negociações envolvendo a possível contratação do atleta”, diz o texto rubro-negro.

Nos últimos dias, o interesse do clube rubro-negro no jogador de 29 anos ganhou destaque na imprensa brasileira e italiana. O técnico Jorge Jesus já deixou claro que espera contar com um centroavante.