Às vésperas da final, o quebra-cabeça de Wellington Fajardo

Treinador conta com dois desfalques para o duelo decisivo, tendo algumas opções para o duelo | Foto: Lucas Silva

Manaus - Após o empate com a equipe do Brusque (SC) em 2 a 2, na primeira partida da final, o técnico do Manaus Futebol Clube (FC), Wellington Fajardo, ganhou um estresse a mais para o jogo decisivo: Hamilton e Rossini estão suspensos da final, por terem recebido o segundo cartão amarelo, gerando dores de cabeça para o treinador.

Com os dois suspensos, Fajardo tem pelo menos 6 possíveis opções para as duas vagas, além dos quatro que sobraram para compor o banco. Diogo Dolem, titular em alguns jogos, deve ser um dos selecionados para o time que inicia a partida no domingo. Além dele, o meia Evair, recuperado de lesão, pode ser a provável escolha. Correndo com eles, o meia Sávio sonha com a vaga na decisão.

Fajardo ainda tem Vitinho, que costuma por fogo no jogo, como opção para o duelo. Costumeiramente usado para o segundo tempo, o treinador pode manter o jogador no banco para surpreender o adversário na etapa complementar.

No fim da fila, Charles e Ezequiel, que pouco jogaram ao longo do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo ocorre às 15 horas de domingo (18), na Arena da Amazônia, com o treinador tendo bastante tempo para pensar em suas opções para lutar pelo título inédito.

“A questão de titularidade é complicado, conosco dependendo das questões médicas e físicas de todos. Nosso time jogou e classificou bem, avaliando quem entrou e deu conta do recado, com ninguém sendo titular absoluto. Apesar dos desfalques, temos a melhor campanha, ou seja, quem entrou em campo, entrou bem”, argumentou o treinador.