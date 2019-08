PSG bate o martelo sobre as propostas por Neymar

O destino do atacante Neymar segue uma incógnita, apesar de algumas condições que a diretoria do Paris Saint-Germain fez para liberá-lo para um novo clube na Europa. Após as primeiras propostas os franceses deram uma resposta. O assunto está nas mãos do mandatário do clube de Paris, Nasser Al-Khelaifi, que está conduzindo as negociações junto com o gestor de futebol, Leonardo e os intermediários do atleta.

De acordo com a agência AFP, o PSG recusou as últimas propostas que foram realizadas pelo Real Madrid e também pelo Barcelona e o futuro do atacante Neymar segue indefinido. Enquanto as negociações seguem, o jogador segue com a sua folga em Portugal e chegou a treinar isolado dos demais jogadores do elenco francês até que tenha o seu futuro totalmente sacramentado para o restante da temporada.

O motivo da primeira recusa do PSG pelas propostas feitas pelo Real Madrid e também do Barcelona é que os franceses estão dispostos a recuperar o valor que foi investido no atleta que gira em torno de R$ 991 milhões, algo em torno de 222 milhões de euros que fizeram tirar o Neymar do clube da Catalunha em 2017. Pelo lado do Barça, os nomes de Philippe Coutinho e do croata Ivan Rakitic foram oferecidos no negócio, mas não agradou os franceses.

Com relação a oferta merengue, tampouco empolgou o mandatário do PSG, mas nas negociações com o clube madrilenho foram oferecidos o galês Gareth Bale e o colombiano James Rodríguez, mas o clube francês realizou uma contraproposta pedindo o atacante Vinícius Júnior, que também foi recusada. Não está descartada uma segunda oferta que será feita pelos espanhóis.