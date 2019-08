Manaus FC anuncia mais um patrocínio para a final da Série D

Manaus - Já são 4 os patrocínios anunciados pelo Manaus FC desde o início da manhã desta quinta-feira (15). Antes, Shop do Pé, PneuForte e Itaipava já haviam sido anunciadas pelo clube.

Na noite desta quinta, o clube anunciou o acordo com a marca de cervejas importadas Amstel, que fará companhia a cerveja Itaipava para a grande decisão da Série D.

Além dessas parcerias, a Band Amazonas anunciou que fará a transmissão do duelo de domingo (18), válido pela final da Série D, contra o Brusque, de forma inédita, sendo retransmitida para o mundo pelo aplicativo MyCujoo, que transmitiu a Série D.

O clube não divulgou o valor pago pelo patrocinadores e nem se ficam para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C de 2020, além de Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Amazonense.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.