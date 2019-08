Vai ao jogo do Manaus FC? ALE-AM disponibiliza estacionamento gratuito

Assim como no duelo contra o Caxias,a Ale-AM disponibilizará 600 vagas de seu estacionamento para a final | Foto: Divulgação

Manaus - A expectativa para a final da Série D é de casa cheia, com todos os ingressos vendidos. Para ajudar os torcedores do Manaus a apoiar o clube na luta pelo título inédito do Campeonato Brasileiro da Série D, neste domingo (18), contra o time do Brusque (SC), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) disponibilizou o estacionamento do prédio, localizado na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, para os que forem À Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores.

Com a liberação do estacionamento, 600 vagas estarão à disposição dos amazonenses de forma gratuita, de acordo com nota divulgada nas redes sociais do Manaus Futebol Clube.

A assembleia abrirá os portões às 13h, duas horas antes do início da partida, mantendo os portões abertos até às 19h, duas horas após o final do duelo, que está marcado para iniciar às 15h (horário local).

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.