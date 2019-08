Manaus FC adia encontro entre torcedores e jogadores para sábado (17)

O confronto na Arena Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes. Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus. | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - Após anunciar que promoveria um encontro entre torcedores e jogadores na tarde desta sexta-feira (16), o Manaus Futebol Clube divulgou que o encontro foi transferido para sábado (17), a partir das 14h, na Praça de Alimentação do Manauara Shopping, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o clube, o adiamento surgiu após um pedido da direção técnica do time visando a preparação para a final histórica contra a equipe do Brusque (SC), valendo o título inédito do Campeonato Brasileiro da Série D.

Destaques do time na temporada, Hamilton e Rossini, que lideraram o time em gols rumo ao Campeonato Brasileiro da Série C, são os nomes confirmados para o encontro, pois estão suspensos da final histórica, por conta de cartões amarelos.

O clube montou uma estrutura especial para o evento, onde estarão os atletas disponíveis para fotos e autógrafos, além de promover um bate-papo entre a torcida e membros do elenco que fez histórica na Série D.

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.