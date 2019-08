Diferente do Manaus FC, Brusque vai transmitir final em Telão LED

Evento será realizado no estádio Augusto Bauer, a partir das 13h | Foto: Divulgação

São 2 mil ingressos a R$ 5 (cada). No jogo de ida, o Portal Em Tempo sondou a diretoria do Manaus FC sobre a realização da transmissão para os torcedores amazonenses, mas a hipótese foi descartada

Neste domingo (18), o Brusque FC vai realizar o evento de concentração dos torcedores novamente. A partir das 13h. Para a festa, o clube prepara uma estrutura de time grande para transmissão da partida entre Brusque e Manaus com telão de LED (16×3m), som e transmissão de alta qualidade para você não perder nenhum lance.

Haverá música ao vivo com o som da Debrassi e Banda, DJ, aquele chopp com preço especial que o torcedor do Bruscão já conhece, Brinquedos, venda de produtos do clube e muito mais!

O evento ocorre dentro do Estádio Augusto Bauer e o valor da entrada será de R$ 5 e para os sócios e terá um espaço VIP para assistir à partida junto aos ex-jogadores do clube.

O valor é simbólico e, por isso, o clube conta com o apoio do torcedor. Todo o recurso arrecadado com a venda de bebidas e do ingresso será destinado para pagamento das despesas do evento.

Estão disponíveis 2.000 ingressos para o evento com venda a partir desta sexta-feira, às 9h na frente do Estádio

Às vésperas do jogo em SC, o Portal Em Tempo cogitou o presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, sobre a possibilidade de transmitir a partida de ida em telão LED na Arena da Amazônia e, com isso, lucrar com a venda de ingressos no valor simbólico de, por exemplo, R$ 5. Mas, na ocasião, o presidente de honra do Manaus FC afirmou que a equipe estava empenhada apenas na viagem e preparação do time e que não havia possibilidade nenhuma do clube possibilitar a transmissão dentro da Arena da Amazônia para a torcida do Gavião.