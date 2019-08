Final da Série D será transmitida pela TV para 8 estados

Duelo será transmitido pela TV aberta para 8 estados brasileiros | Foto: Reprodução

Manaus - O Manaus Futebol Clube é a grande sensação do futebol amazonense no momento, após histórica campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, onde está na inédita final, contra a equipe do Brusque (SC).

Pensando nisso, as atenções se voltaram ao clube, ao ponto de a emissora Band Amazonas anunciar a transmissão exclusiva da finalíssima entre Manaus FC e Brusque (SC), a partir das 15h, horário do inicio da partida.

Com isso, as afiliadas se movimentaram para retransmitir a final. Assim, Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina são os estados confirmados com transmissão para a decisão, até o momento de publicação desta matéria.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.