Manaus fecha 5 patrocínios em menos de 24 horas para final

São 6 acordos divulgados pelo clube através de suas redes sociais. Após dificuldades financeiras, clube aproveita o bom momento | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus Futebol Clube vem surfando na onda de sucesso que conquistou na temporada, onde conquistou o inédito acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C. Em menos de 24 horas, o Manaus FC fechou cinco acordos para a final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Ontem (15), o clube anunciou acordos com Pneuforte, RD Engenharia, Shop do Pé e Amstel. Já nesta sexta-feira (16), o clube confirmou acordo com a Sankhya - Gestão de negócios e com a rede de supermercados DB.

Nas postagens dos anúncios dos acordos, o clube não divulga os valores acertados com os patrocinadores e nem se os mesmos ficam para a Série C ou se o apoio ocorre de forma pontual para a decisão de domingo (18), contra o Brusque.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.