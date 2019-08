Vídeo: esquema de segurança para a final entre Manaus FC e Brusque

| Foto: Manaus FC

Manaus- A final do campeonato brasileiro da série D entre Manaus FC e Brusque, no domingo (18) receberá um público superior a 44 mil pessoas. Para garantir a tranquilidade do espetáculo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) vai mobilizar quase mil homens.

Uma equipe de 800 policiais, equipes do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AM) começam a atuar no sábado (17) e ficarão de prontidão até a dispersão do público após o jogo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da prefeitura, também trabalharão no entorno da Arena da Amazônia

Após o jogo, as paradas de coletivo também estarão policiadas, bem como a operação "Catraca" que estará nos coletivos, para que a torcida possa ir ao jogo e retornar em segurança.

Interdições

A avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/centro no domingo (18) pela manhã para que torcedores possam estacionar o mais próximo possível da Arena da Amazônia. Segundo a SSP-AM, no dia do jogo os flanelinhas que estiverem cobrando estacionamento nas ruas de acesso ao estádio serão presos em flagrante.

"não é pra cobrar aquela área em torno do estádio pertence ao estado, aquilo ali não é estacionamento privado. Ninguém pode cobrar em via pública e a polícia estará lá pra combater esse tipo de coisa"

