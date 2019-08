FAC realizará XIV Campeonato Amazonense de Capoeira em Manaus

A Federação Amazonense de Capoeira (FAC) irá realizar, no próximo domingo (18/08), o XIV Campeonato Amazonense de Capoeira. | Foto: Divulgação

Manaus - A Federação Amazonense de Capoeira (FAC) irá realizar, no próximo domingo (18/08), o XIV Campeonato Amazonense de Capoeira. O evento terá início a partir das 8h, no Centro de Artes Yolanda Setubál, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.



As inscrições para o campeonato se encerraram no último sábado (10/08), durante o congresso técnico que reuniu árbitros e técnicos, que puderam tirar dúvidas sobre o regulamento. O campeonato conta com 68 atletas inscritos em várias categorias, masculino e feminino, entre elas: infanto-juvenil, juvenil, cadete, aspirante, adulto, sênior, máster, além das divididas por peso: pena, leve, médio, meio pesado e pesado. Ao fim da competição, os atletas vencedores vão receber troféus e medalhas.



O aspirante peso pena, Wesley Alfaia da Silva, 18 anos, irá participar pela primeira vez do campeonato. Ele comenta a expectativa e preparação para a competição: “Ao longo dos dias eu vim me preparando para competir com foco nos treinos. Agradeço ao meu mestre pela motivação e pelo apoio dado. Esse vai ser meu primeiro campeonato amazonense e espero levar a melhor, trazendo uma boa premiação para o meu grupo”.

De acordo com o diretor técnico da FAC, Dermilson Brasil, este ano a competição superou o número de inscrições do ano passado. O técnico falou sobre as expectativas para com a competição.

“Nosso objetivo é realizar um grande evento. Superamos o número de inscrições do ano passado e esperamos jogos bem técnicos, principalmente na categoria absoluto. Estarão presentes como árbitros todos os mestres da capoeira do estado do Amazonas, e estamos confiantes que a competição será um grande sucesso”, concluiu.