Manaus FC será o responsável por primeiro mosaico na Arena

Membros de organizadas do Manaus FC auxiliam na grande festa | Foto: Reprodução

A final do Campeonato Brasileiro da Série D, entre Manaus Futebol Clube (FC) e Brusque (SC) entrará para a história desde antes de a bola rolar na Arena da Amazônia, no domingo (18), a partir das 15h, onde teremos um inédito campeão.

Além do título inédito, os torcedores do clube amazonense viram na final uma oportunidade inédita, onde realizarão o primeiro mosaico da Arena da Amazônia, liderados por um grupo de torcedores apaixonados pelo clube.

Com apoio das organizadas do clube, os torcedores prepararam a grande festa. Serão 58 mil balões espalhados ao longo do estádio Arena da Amazônia, com as cores do clube, formando um mosaico na torcida presente no local.

De acordo com os organizadores, a festa estará sendo montada desde cedo pelos membros. "Chegaremos as 10h da manhã para organizarmos os balões verdes e brancos por setores. Membros da torcida estarão em cada um dos blocos de balões para a coordenação e auxilio do mosaíco da maneira correta", explicaram.

Balões serão espalhados pela Arena, montando a grande festa | Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a organização, eles pedem cooperação da torcida no local. Ao entrar, dirijam-se a respectiva cadeira e permaneçam na mesma até o fim do primeiro tempo. Caso troque de lugar, deixar o balão na cadeira, pois em todos os assentos da arena terão balões,evitando que os balões se espalhem em setores diferentes", relatou um membro da torcida.

Por último, eles deram um aviso aos torcedores que optarem por levar balões para a composição da festa de casa. "Quem for levar balão ao estádio, devera se dirigir ao bloco correspondente da cor do balão, para não misturarem as cores", finalizaram.