Com 2 mil atletas, Jogos da Juventude Adventista começam neste sábado

Manaus - Com mais de 2 mil atletas, a Liga Desportiva Adventista de Vôlei e a Equipe Juventude e Fé abrem neste sábado (17), o 31º Jogos da Juventude Adventista de Manaus. Marcada para as 19h30, a abertura será realizada no complexo desportivo do colégio La Salle, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Os jogos que irão até o dia 28 de setembro, ocorrerão aos sábados, sempre depois das 19h, e aos domingos, das 8h às 12h.

Os jogos terão disputas de equipes masculinas e femininas de diversas modalidades esportivas. São elas: vôlei, futsal, futebol society máster, handebol e queimada. A maior disputa está no futsal que contará com 64 equipes masculinas e mais 30 femininas. No vôlei serão 32 equipes masculinas e 12 femininas. As disputas de futebol society contarão com 16 equipes apenas masculinas. No handebol este ano terá 12 equipes, apenas femininas e a queimada, oito equipes também apenas femininas.

Além dos jogos desportivos, o evento contará também com a disputa entre os clubes de Desbravadores, organização do Ministério Jovem da Igreja Adventista, nas modalidades ordem unida (marcha em movimento ordenado de forma única), banda marcial e banda de percussão. São 21 clubes para ordem unida, oito bandas marciais e cinco bandas de percussão. Apenas nessas modalidades são, aproximadamente, 800 competidores se somadas todas as equipes.

Como nos anos anteriores, a expectativa da organização dos jogos é que o evento reúna, aos sábados e domingos, aproximadamente, 5 mil pessoas entre atletas e torcedores. Segundo o incentivador dos jogos, líder da equipe Juventude e Fé, David Almeida, os Jogos da Juventude Adventista de Manaus é uma das maiores organizações esportivas do meio evangélico do Brasil.

Tradicional na igreja desde 1988, os Jogos da Juventude Adventista mobilizam hoje, cerca de 300 congregações de todas as zonas geográficas da cidade de Manaus. “Nós assumimos a organização dos jogos há 25 anos e desde lá esse movimento só cresce. As equipes se preparam para as competições e ainda incentivam jovens de outras igrejas a participarem dos jogos. É uma forma de fortalecer a nossa juventude, gerando interação social com o esporte”, disse David Almeida.

De acordo com o coordenador dos jogos, Cleuson Silva, os prêmios são medalhas e troféus para as equipes que subirem ao pódio em primeiro e segundo lugar nas modalidades esportivas e primeiro, segundo e terceiro nas modalidades dos desbravadores. Mas, o maior prêmio, de acordo com Cleuson, são as doações de pacotes de leite que são colhidas no ato das inscrições de todas as equipes. Cada equipe doou cinco pacotes de leite que serão destinadas a associações e entidades que atendem crianças e adolescentes.

*Com informações da assessoria