Esquema de Copa do Mundo é montado para jogo entre Manaus e Brusque

Manaus- A partida decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro, entre Manaus FC X Brusque FC , que acontece neste domingo (18), na Arena da Amazônia, contará com uma estrutura especial, nos moldes que foi realizado na Copa do Mundo em 2014 e nas Olimpíadas me 2016. Mais de 40 mil torcedores são esperados para assistir a disputa, que também terá transmissão no anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra.

A operação “Show de Bola” envolverá aproximadamente 300 servidores, entre fiscais de transporte, agentes de trânsito e técnicos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“É uma ação compatível com o grande público que vai participar desse evento esportivo. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é garantir a segurança no trânsito e atender a demanda dos usuários de transporte coletivo. Os agentes de trânsito estarão prontos manter a fluidez das vias e assegurar o acesso dos torcedores na entrada e saída da Arena da Amazônia. Os ônibus vão circular em esquema especial para atender as pessoas que optarem pelo transporte público”, informou o presidente do IMMU, Manoel Paiva.

Ao todo, 280 ônibus estarão disponíveis para os torcedores que vão à Arena da Amazônia. Dos 65 de reforço, 35 serão cedidos para as 17 linhas que atendem o local e mais 30 veículos irão compor a frota de apoio, ou seja, estarão à disposição da fiscalização do IMMU para atender qualquer linha em que haja necessidade.

A partir da manhã de domingo, 50 servidores do IMMU, incluindo fiscais de transportes e técnicos da autarquia municipal, estarão atuando nas imediações da Arena para orientar e tirar dúvidas da população, que deve ficar atenta às mudanças de itinerários no entorno da Arena, que envolvem interdição de vias e desvios de linhas do transporte coletivo.

A operação de trânsito para o jogo Manaus X Brusque envolve um efetivo de 147 agentes do IMMU. O monitoramento no entorno da Arena começa a partir das 8h com a presença de agentes de trânsito posicionados nas principais vias de acesso. A partir de 12h, a avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/Centro, no trecho entre as avenidas Loris Cordovil e Pedro Teixeira. O desvio de veículos será direcionado para a avenida Loris Cordovil.

No transporte, além dos desvios de linhas de ônibus, o estacionamento da Vila Olímpica estará reservado para veículos que transportam pessoas com deficiência, que terão o apoio do IMMU, por meio do Programa Transporta, que disponibilizará um ônibus especial e uma equipe de atendimento para realizar o translado deste público da Vila Olímpica até a Arena da Amazônia, a partir de 12h até o encerramento do evento.

Limpeza

O público que for prestigiar a partida entre Manaus FC X Brusque FC contará com 30 sacolas de lixo ecológicas instaladas em pontos estratégicos para o descarte correto de resíduos produzidos pelos torcedores. Além dessa iniciativa sustentável, um total de cem agentes de limpeza atuarão na área externa da Arena da Amazônia durante o jogo.

“Como todos os grandes eventos realizados e apoiados pela Prefeitura de Manaus, nossas equipes da Semulsp estarão presente durante a disputa, auxiliando os torcedores no quesito limpeza. Esse também será um momento importante para a população demonstrar atitudes de conscientização e sustentabilidade”, disse o subsecretário operacional de Limpeza Urbana, José Rebouças, destacando que o intuito é que a Arena da Amazônia esteja completamente limpa antes e depois do evento.

Comércio informal

No dia do jogo, 30 profissionais da Semacc também estarão realizando operações de fiscalização de vendedores ambulantes no entorno da Arena. “Estaremos com equipes trabalhando em dois turnos. No período da manhã, vamos fiscalizar com dez servidores com a missão de monitorar a área para que barracas não sejam instaladas em locais impróprios. Já durante a noite, 20 fiscais darão continuidade à fiscalização. A ideia é manter a organização do comércio informal nas ruas e logradouros públicos na área externa por meio de orientações”, comentou o diretor de Fiscalização da pasta, Ideraldo Moraes.

Confira locais de interdições

Às 16h, as intervenções serão ampliadas nas seguintes vias:

- Avenida Torquato Tapajós, sentido bairro/Centro, em frente à AABB, os veículos serão desviados para as avenidas Mário Ipiranga Monteiro, Djalma Batista e Desembargador João Machado;

- Avenida Constantino Nery, sentido bairro/Centro: fechada no trecho entre o viaduto de Flores e a avenida Pedro Teixeira.

- Avenida Pedro Teixeira: interditada no trecho entre a rua Francisco Orellana, próximo ao Hospital Tropical, e avenida Constantino Nery, a partir das 16h até as 21h.

- Avenida Loris Cordovil: interditada no trecho entre a rua Vivaldo Lima (próximo ao SPA do Alvorada) e a avenida Constantino Nery, a partir das 16h até as 21h.

A Avenida Flaviano Limongi (entre a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções – Sambódromo) será utilizada exclusivamente para veículos de serviço e acesso das delegações ao estádio.

Confira desvios de linhas de ônibus

- Sentido avenidas Torquato Tapajós / Constantino Nery (linhas 011, 219, 301, 302, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 330, 356, 408, 416, 430, 444, 449, 454, 456, 500, 560, 640, 448, 300): Itinerário Normal até Torquato Tapajós / Mário Ypiranga / Djalma Batista / Pedro Teixeira (direita) / Constantino Nery / Normal;

- Sentido avenida Desembargador João Machado / Constantino Nery (linhas 202, 206, 210): Itinerário Normal até João Machado / Mário Ypiranga / Djalma Batista / Pedro Teixeira / Constantino Nery / Normal.

- Sentido bairro/Centro (linhas 200, 204, 207, 214 e 223): Itinerário Normal até Dom Pedro / rua Paxiúbas / rotatória das Letras / rua Theomário Pinto / Darcy Vargas / Djalma Batista / Comendador Clementino ou Álvaro Maia (para as linhas T1);

- Sentido Centro/bairro (linhas 200, 204, 207, 214, 223): Itinerário Normal até Constantino Nery / João Machado / avenida D / rua Criciúma (Rua 8) / rua Professora Rosa Gomes (esquerda) / rua Professor Abílio Alencar (Rua 4) / Itinerário normal.

- Sentido bairro/Centro (213, 219, 225, 213, 215, 222, 227): Itinerário normal até a avenida Loris Cordovil / Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / João Machado/ Djalma Batista / Itinerário normal;

- Sentido Centro/bairro (213, 219, 225, 213, 215, 222, 227): Itinerário Normal até avenida Constantino Nery / João Machado / avenida D / rua Criciúma (Rua 8) / rua Professora Rosa Gomes (esquerda) / rua Professor Abílio (Rua 4) / Itinerário normal.

Linha: 036

- Sentido T3 / Santo Agostinho: Itinerário Normal Torquato Tapajós / Djalma Batista / Retorno na Alça Viária próxima à UEA / Darcy Vargas / Theomário Pinto / Retorno rotatória das Letras / Jacira Reis / rua Rita Gama Barros (Semáforo próximo ao Ragazzo) / Pedro Teixeira / Normal;

- Sentido Santo Agostinho / T3: Itinerário Normal a até Pedro Teixeira / Retorno no Espantalho Pneus / Dom Pedro / Abílio Alencar (Rua 5) / avenida J / João Machado / Retorno Djalma Batista / Retorno na Alça Viária próxima a UEA / Darcy Vargas / Theomário Pinto/ Normal.

Linha 678

- Sentido bairro/Centro: Itinerário Normal até Darcy Vargas / Theomário Pinto / Retorno Rotatória das Letras / Jacira Reis / rua Rita Gama Barros (Semáforo próximo ao Ragazzo) / Pedro Teixeira/ Normal;

- No caso de interdição temporária da Pedro Teixeira, no trecho entre a Constantino Nery e Djalma Batista, por ocasião da dispersão do público no final da partida do referido jogo, as linhas devem seguir pela Djalma Batista e para acesso a Constantino Nery e T1, devem seguir pela Álvaro Maia, Elvira Dantas (Centro de Convivência Madalena), avenida Brasil, avenida Constantino Nery (T1).

*Com informações da assessoria