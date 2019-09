'Não foi fácil chegar até aqui, chegamos com mérito', diz Martony

Zagueiro virou titular e agora aproveita a boa fase no Manaus FC | Foto: Lucas Silva

Manaus - O jeito descontraído não engana. Martony é a alegria em pessoa. Titular nos duelos decisivos do Manaus Futebol Clube , o zagueiro aproveita a boa fase para fincar de vez seu nome na história do clube.

Às vésperas da decisão, o zagueiro soltou a voz sobre sua boa fase, os desfalques da final, o apoio da torcida e outros. Confira agora o bate-papo com o zagueiro do Manaus Futebol Clube.

Desfalques da final

Suspensos por excesso de cartões amarelos, Hamilton e Rossini, decisivos ao longo da Série D, estão fora da final. Mesmo com os desfalques, o zagueiro confia no grupo do time para a decisão.

"Sabemos que perdemos grandes jogadores, tanto Rossini quanto Hamilton, que fizeram a diferença no campeonato, mas temos um elenco muito qualificado, com jogadores que entram e fazem grandes jogos. Que façamos nosso máximo domingo para garantirmos o título", disse ele.

A titularidade

Após a lesão de Patrick Borges, Martony foi o escolhido para formar a dupla de zaga com Spice. Para ele, a boa fase é fruto de trabalho. "Eu sempre me dediquei, da melhor forma possível, para estar preparado quando precisassem de mim. Aproveitei bastante por conta das boas opções que temos no elenco, o que eleva cada um a dar seu máximo para se manter como titular", explicou o zagueiro.

Mesmo com a vontade de estar em campo, o jogador acredita que, quando vencem, vencem todos. "Não vence apenas quem entra jogando, vence todo mundo. Não foi fácil chegar até aqui, chegamos com muito mérito e queremos concretizar com o título", argumento o atleta.

O time rival

O adversário chegou à final vencendo todos os jogos em casa, algo que o Manaus quebrou. Para o zagueiro, a vitória poderia ter vindo se tivessem mais tempo, após a expulsão do jogador da equipe rival.

"Não foi fácil segurar o ataque do Brusque, que criou demais, sendo uma grande equipe que tem seus méritos em estar nessa final. Foi um jogo muito complicado e, após alguns erros nossos, tivemos força para brigarmos pelo empate, que veio de forma muito difícil e, com um pouco mais de tempo, sairíamos com a vitória, contra um time que estava 100% em casa", enfatizou ele.

A torcida

Para o jogador, o apoio da torcida é fundamental para que a história seja escrita. "É muito bom, precisarmos frisar isso, ter o apoio da torcida, que apoia em todos os momentos, para que levemos isso para dentro de campo e entrarmos bem, para que possamos conquistar esse título inédito para o Amazonas", finalizou ele.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no domingo (18), na Arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.