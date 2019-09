Confira a escalação do Manaus FC para a final deste sábado (18)

Estão definidos os 11 jogadores que irão iniciar o jogo do Manaus Futebol Clube | Foto: Divulgação/ Janailton Falcão

Manaus - Estão definidos os 11 jogadores que irão iniciar o jogo do Manaus Futebol Clube na partida para a conquista do inédito título do Campeonato Brasileiro da Série D, contra a equipe do Brusque (SC), após o treinador Fajardo fazer mistério os substitutos de Hamilton e Rossini.

Para a partida decisiva, o Manaus FC irá a campo com Jonathan, Igor, Spice, Martony, Negueba, Derlan, Panda, Dolem, Evair, Vandinho e Matheus Oliveira.

Após fazer mistério sobre os substitutos de Hamilton e Rossini, Fajardo seguiu a lógica e manteve quem costumeiramente vinha entrando em campo, Evair e Dolem.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece neste domingo (18), na Arena da Amazônia , o time amazonense enfrenta o catarinense Brusque, em duelo válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, que garante o título inédito para os clubes.

Com o placar do jogo de ida, uma vitória simples para ambos os lados fará um novo campeão nacional. Novo empate, por qualquer número de gols, leva a partida para os pênaltis. O jogo contra o Brusque (SC) será às 15h, horário de Manaus.