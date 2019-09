Público lota Arena da Amazônia para jogo entre Manaus e Brusque (SC)

Arena da Amazônia lota para acompanhar partida história de Manaus FC e Brusque (SC). | Foto: Lucas Silva

Manaus - O jogo decisivo entre as equipes do Manaus Futebol Clube e Brusque (SC) lota a Arena da Amazônia, que tem capacidade aproximada para 44 mil pessoas, neste domingo (18). A partida histórica define o campeão da série D do Campeonato Brasileiro de 2019.

O segundo duelo entres os times teve início às 15h, horário de Manaus e tem em campo os jogadores Jonathan, Igor, Spice, Martony, Negueba, Derlan, Panda, Dolem, Evair, Vandinho e Matheus Oliveira, comandados pelo técnico Farjado.

Este é o segundo duelo entre as equipes do Manaus FC e o time catarinense Brusque. O primeiro jogo teve empate de 2x2.