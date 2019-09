No clima de decisão, torcedores do Manaus fazem festa na Ponta Negra

Manaus - Torcedores amazonenses se concentraram no Anfiteatro da Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira para prestigiar a final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, neste domingo (18). O jogo é contra Brusque, time de Santa Catarina.

| Foto: Leonardo Mota

O auxiliar de operação Fernando de Souza, de 24 anos, apesar de ter que trabalhar neste domingo, não deixou de assistir o início do jogo.



"Desde a Copa do Brasil eu torço para o Manaus FC, apesar de não ter sido com sucesso. Não consegui acompanhar o último jogo na Arena porque estava trabalhando. Hoje mesmo tenho que trabalhar 16h. Mas vim aqui para pelo menos assistir um pouco do primeiro tempo. Temos que levantar nosso Amazonas que está sumido no futebol" declarou Fernando.

O desempenho do clube trouxe vários torcedores que não prestigiavam o futebol local. Foi o caso da autônoma, Elane Cristina de 20 anos.

"Confesso que eu não gostava muito do futebol amazonense. Foi quando começou o campeonato este ano que eu conheci o Manaus FC e venho acompanhando os jogos. Me reuni com as minhas amigas aqui para assistir à final. Temos que valorizar nossa terra. O futebol amazonense está crescendo cada vez mais".

| Foto: Leonardo Mota

O motorista Richelme Sampaio que torce para o Manaus FC desde sua fundação em 2013. Apesar não ter conseguido comprar os ingressos para os dois últimos jogos do Manaus FC aqui na capital amazonense, Richelme busca sempre acompanhar o time.



"Acredito que o número de torcedores do Manaus FC vai crescer pois o povo amazonense gosta muito de torcer. Eu, por exemplo, torcia para o Rio Negro, mas quando conheci o Manaus, sua trajetória e o quanto o clube luta contra as dificuldades que o esporte amazonense enfrenta passei a torcer para o Manaus. Devemos nos unir e incentivar o futebol local", ressaltou Richelme.