Primeiro tempo da partida de Manaus e Brusque termina com empate

Manaus - O primeiro tempo da partida entre Manaus FC e Brusque FC, neste domingo (18), foi marcada com tensão já no início, com o time catarinense abrindo o placar no jogo que iniciou às 15h, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Mais de 40 mil torcedores foram a Arena da Amazônia prestigiar a final da Série D | Foto: Lucas Silva

Nos dois primeiros minutos de jogo, Junior Pirambu conseguiu driblar a defesa marcando o primeiro gol da partida. O que não desmotivou os jogadores do Manaus FC, o atacante Sávio, após realizar o cruzamento, conseguiu fazer gol de cabeça nos sete minutos de jogo, igualando o placar, 1 a 1.

Jogadores do Manaus comemoram primeiro gol | Foto: Lucas Silva

O time amazonense chegou a marcar o segundo gol, porém foi anulado com a marcação de impedimento. Sávio deixou o campo de jogo após deslocar o ombro, Vitinho foi escalado para o substituir. Para o Manaus FC levar o título do campeonato é necessário que ele ganhe a partida com qualquer placar favorável ao time amazonense. Se o placar continuar empatado, a decisão da final vai para os pênaltis.