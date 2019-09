Partida entre Manaus e Brusque bate recorde de público

Jogo final da série D do Campeonato Brasileiro de 2019 entre Manaus e Brusque teve recorde de público | Foto: Lucas Silva

Manaus - A final da série D do Campeonato Brasileiro de 2019, entre as equipes Manaus e Brusque (SC) , na tarde deste domingo (18) atraiu 44.896 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Manaus Futebol Clube.

A partida histórica bateu recorde de público na Arena da Amazônia, deixando para trás jogos como Vasco e Flamengo e Copa do Mundo de 2014. Com ingressos vendidos no valor minimo de R$ 30, a renda da partida foi de aproximadamente R$ 1 milhão. (1.192.010,00).