Vídeo: PcDs têm direitos assegurados na Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Manaus - Uma festa em tons verde e branco tomou conta de todos os setores da Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Mais de 44 mil pessoas prestigiaram a final da Série D e vibraram durante toda a partida entre o Manaus F.C. e o Brusque-SC. O coro da torcida foi engrossado, claro, por dezenas de pessoas com deficiência (PcDs), muitas das quais estiveram pela primeira vez no estádio amazonense, após tomar conhecimento da facilidade ao acesso por meio das redes sociais da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), como por exemplo o acesso gratuito e o assento exclusivo.

“Estou muito feliz por ver a Seped oportunizando ao ‘cadeirante’ a vinda na Arena. Quero que a Seped continue com projetos de inclusão e conscientização”, disse o usuário de cadeira de rodas, Abraão Silva.

Quem também vibrava com o trabalho da Seped durante a partida era o aposentado Rivancir Silva, também usuário de cadeira de rodas. Ele contou que, vez ou outra, passa por situações constrangedoras e tem que contar com o apoio de amigos e familiares.

“O trabalho de vocês é importante principalmente para aqueles que não entendem que a pessoa com deficiência, por lei, tem direito a um espaço para ela. Espero que vocês continuem este trabalho de conscientização para com as pessoas ditas normais”, disse, ao visualizar servidores da Seped fazendo abordagem a um grupo de pessoas que usava indevidamente o espaço exclusivo para PcDs.

Reconhecimento

O servidor público Cláudio Eloi é PcD e não sabia da gratuidade em eventos esportivos no Amazonas. Ele reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pela Seped no que tange à divulgação do amparo dado pelas leis à pessoa com deficiência. Figurinha carimbada nos jogos realizados na Arena, ele diz que é preciso igualdade entre as pessoas.

“Já estive na Arena em outros jogos, quando não se via nenhuma fiscalização, e foi muito difícil assistir à partida. Tomara que a Seped atue cada vez mais nessa área, procurando trazer igualdade e educação para as pessoas”, afirmou Cláudio.

