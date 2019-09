Comentarista vê Flamengo como favorito ao título do Brasileiro

A vitória de goleada sobre o Vasco somada a derrota do líder Santos para o Cruzeiro fez com que os torcedores do Flamengo se empolgassem com o Brasileiro. Com dois pontos atrás do Peixe, o Rubro-negro aparece bem no retrovisor do líder. Na opinião do comentarista da Fox Sports, Fabio Sormani, os torcedores tem motivo para estarem otimistas.

"Estou com a sensação de que o Flamengo vem muito forte para o segundo turno e que irá atropelar no Brasileiro", afirmou durante o programa "Fox Sports Rádio".

Antes de volta suas atenções para o Brasileiro, o Flamengo tem um desafio importante pela Libertadores. Nesta quarta-feira (21), a equipe carioca vai entrar em campo contra o Internacional, no Maracanã.