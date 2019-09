Manaus terá representante em campeonato de cubo mágico

Gabriel Santos compete e uma das 13 categorias | Foto: Divulgação/Sejel

Manaus - O cubista amazonense Gabriel Santos, de 21 anos, irá representar a capital do Amazonas no "Teresina Open 2019" de cubo mágico. A competição será realizada pela primeira vez neste sábado e domingo, dias 24 e 25/8, na capital do Piauí.



A competição terá 13 categorias em disputa, mas contra outros 50 adversários, Gabriel vai em busca do ouro na categoria vendado com apenas uma mão, sua especialidade. “Estou muito empolgado e feliz com a realização desse campeonato como delegado, juiz e participando também na principal categoria para mim que é a vendado com uma mão e espero trazer o ouro”, disse.

Gabriel é campeão amazonense de cubo mágico e está na oitava colocação no ranking nacional da modalidade. De acordo com ele é importante o apoio da Prefeitura de Manaus para que possa se dedicar aos treinamentos. “Agradeço demais o apoio, pois me ajudou bastante. E é menos uma preocupação e fico mais focado nos treinos para a competição”.

*Com informações da assessoria