Manaus FC resgata o amor do amazonense pelo futebol

Amazonenses compareceram ao estádio em peso ao longo do mata-mata da Série D | Foto: Lucas Silva

Manaus - Os estádios vazios faziam parte do futebol local. Eram comum jogos com menos de 500 torcedores presentes nos estádios, principalmente em jogos do Campeonato Amazonense, onde o maior público na capital foi de 974 torcedores presentes na Arena da Amazônia.

Mas, a chave começou a virar com a boa campanha do Manaus Futebol Clube (FC) no Campeonato Brasileiro da Série D. Contra o Real Ariquemes (RO), 1.096 torcedores foram a Arena da Amazonia para apoiar aos jogadores, no duelo vencido por 4x1.

Nas oitavas de final, contra o São Raimundo (PA), os amazonenses aumentaram a participação nas arquibancadas, com os 3.421 torcedores que foram À Arena e assistiram o Manaus vencer o duelo nos pênaltis.

A grande virada ocorreu no jogo contra o Caxias do Sul (RS), em duelo que valia o acesso, quando os 44.121 torcedores lotaram a Arena da Amazônia e quebraram recordes de Copa do Mundo e impulsionaram o Manaus rumo à Série C de 2020.

Pelas semifinais, contra a Jacuipense, a Arena teve capacidade de público reduzida, o que culminou em um público de pouco mais de 15 mil torcedores, ainda assim um bom número.

Apesar da derrota, a torcida reconheceu o empenho do time | Foto: Lucas Silva

Enfim, a grande final, em casa, pelo último jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Na decisão, 44.896 torcedores amazonenses lotaram a Arena da Amazônia, quebrando o recorde de público anterior, de 44.419 torcedores, registrado ainda no ano de 2016, pelas semifinais do Campeonato Carioca, em duelo de Flamengo e Vasco.

Com o bom momento do clube, o Manaus Futebol Clube encerrou a sua participação na Série D com média de 10 mil torcedores por jogo, ao longo das 8 partidas decisivas realizadas pelo clube na competição.