Único sobrevivente do AM na Copa Verde, Nacional enfrenta o Paysandu

Nacional precisa vencer por dois para encaminhar a classificação na Copa Verde | Foto: Reprodução

Manaus - O Nacional (AM) terá uma dura missão logo mais, às 19h30m, jogando contra o Paysandu (PA), no estádio da Curuzu, caldeirão do Papão, como é conhecido o time Paraense, após perder o duelo de ida, realizado no estádio da Colina, por 1x0.

Agora, para a classificação, o Nacional precisará vencer a partida por dois gols de diferença para trazer para casa a classificação para as quartas de finais da Copa Verde. Vitória por um gol leva para os pênaltis e empates ou derrotas deixam a vaga no estado do Pará.

A delegação azulina embarcou na noite do último domingo (18) rumo à capital paraense. A arbitragem do jogo fica sob os comandos de Silvio André Loureiro de Lima-MT, auxiliado por Paulo Cesar Silva Faria-MT e Rodoldo Campos Ortiz Leite-MT. O quarto árbitro será Joelson Nazareno Ferreira Cardoso-PA.

Baixas

O elenco vem com baixas para o duelo. O atacante Marco Aurelio e o zagueiro Guigui, que jogaram a partida de ida, pediram dispensas ao longo da semana, com o atacante rumando para o futebol goiano e Guigui não tendo anunciado seu futuro.

O Paysandu, assim como no duelo de ida, deve poupar seus titulares e entrar com um time alternativo, pois vem focado para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C, em que o clube briga pelo acesso.

Para o zagueiro Rafael Vitor, a defesa é a chave para a classificação da equipe. "Fazer um grande jogo é muito importante, não levar gol é melhor ainda. Temos o objetivo de jogarmos bem, sairmos sem levar gol e treinando forte nossa parte defensiva, para que possamos sair com a classificação", finalizou.