Naça empata e é o último time amazonense eliminado da Copa Verde

Belém - O Nacional foi o último time amazonense a ser eliminado da Copa Verde este ano. Fora de casa, o Naça empatou com o Paysandu em 0 a 0, na noite desta terça-feira (20), no estádio da Curuzu, pelas oitavas de final da Copa Verde.

A primeira etapa começou com o Paysandu pressionando a saída de bola do Nacional, que usava e abusava de contra-ataques. Com as duas equipes bem postadas defensivamente, poucas foram as chances de cada um. Aos 33 Vinicius Leite arriscou de longe, a bola, porém, fez uma curva para fora. Aos 44, surgiu a melhor oportunidade do Nacional, quando Ronan aproveitou a falha defensiva de Thiago Primão, avançou até a entrada da área, mas a bola acabou indo para fora, dando números finais à primeira etapa.

No segundo tempo, o Papão da Curuzu foi para cima, logo aos 11 Uchoa recebeu no meio e bateu firme, mas a bola passou sobre o travessão. A pressão continuou, aos 21, Victor Oliveira recebeu cruzamento na área, de frente para o gol, mas isolou. O Nacional acabou cansando, deixando o jogo morno, apenas no final da partida que foi para cima, mas sem arriscar no gol, mantendo o placar como iniciou, 0 a 0.

Com este resultado, o Paysandu avança às quartas de final da competição, onde enfrentará o Bragantino-PA. Já o Nacional encerra as atividades profissionais do futebol masculino, nesta temporada.

Ficha técnica

Paysandu: Giovanni; Bruno Oliveira, Perema, Victor Oliveira e Caíque Oliveira; Uchôa, Leandro Lima (Vinícius Leite)e Thiago Primão; Elielton (Bruce), Diego Rosa e Jheimy (Wesley Pacheco).T: Hélio dos Anjos.

Nacional: André Regly; Paulinho, Anderson Bandeira, Rafael Vitor e Bernardo; Felipe Eduardo, Tiago Amazonense (Brendo), Luquinhas e Marcelinho Araxá (Alison); Romarinho e Ronan (Emerson). T: Aderbal Lana.

Manaus FC

No dia 31 de julho, o Manaus FC se despediu da competição . A equipe até venceu, por 2x1, mas acabou eliminada para o Sobradinho (DF) por ter perdido a partida de ida por 4x1.

Fast

O fast se despediu do torneio na Arena da Amazônia ao vencer o Ypiranga (AP) por 2 a 1 no dia 1º de agosto. Apesar da vitória, o time amazonense estava em desvantagem por perder de 3 a 0 no jogo de ida na casa do adversário.